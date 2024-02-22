Киев, 22 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Недостаток или отсутствие военной помощи Киеву со стороны США приведёт к тому, что на Украине придётся усилить мобилизацию, заявил 22 февраля спикер Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия,сообщило издание «Страна․ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Если будет помощь меньше, нам надо больше будет мобилизовать людей», — сказал Арахамия.

Он пояснил, что, чем больше военная помощь, тем выше коэффициент вооружённости. В случае его повышения людей нужно меньше. Как заявил депутат, некоторые участки фронта можно «закрывать условно оружием» и в этом случае военных требуется не так много.

Также Арахмия заявил, что, возможно, на Украине повысят налоги для помощи армии — для подготовки и экипировки военных. По его оценке, в ВСУ мобилизуют в конечном итоге не полмиллиона, а меньше.

По его данным, в действующих бригадах на фронте сильно не хватает людей — местами некомплект достигает 40%. Сложившуюся ситуацию он объяснил «ротацией, а не потерями».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что в Генштабе ВСУ ему сообщили о необходимости мобилизовать ещё 450–500 тысяч человек.

В интервью британскому телеканалу 4 News в конце января он заявил, что пока такой необходимости не видит, добавив при этом, что в бюджете Украины может не оказаться необходимых средств.

По данным «Страна. ua», в ВСУ невозможно без ущерба для экономики мобилизовать более 850 тысяч человек. На Украине есть четыре с половиной миллиона потенциальных военнообязанных. Чтобы мобилизовать полмиллиона, нужно забронировать от мобилизации ещё два миллиона человек.

Вопрос очередной партии военной помощи Украине США пока не решили. Палата представителей американского Конгресса находится на каникулах до конца месяца. Конгрессмены ушли на отдых 15 февраля, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров 21 февраля заявил в интервью бразильской газете O Globo, что Запад должен перестать накачивать Украину оружием и тогда можно будет говорить об устойчивом и справедливом урегулировании украинского кризиса. Киев должен вернуться к нейтральному — к внеблоковому и безъядерному статусу, подчеркнул министр.