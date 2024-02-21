Москва, 21 февраля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Россия продолжает быть открытой для мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo, опубликованном 21 февраля на сайте МИД.

Максим Гучек/РИА Новости

«Россия открыта для урегулирования конфликта мирным путём. Однако наши оппоненты в Киеве и на Западе зациклены на продвижении «формулы» В. Зеленского, представляющей собой неприемлемый ультиматум России, и категорически отвергают другие инициативы, включая бразильскую», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что для начала переговорного процесса украинской стороне необходимо отменить ранее введённый ею запрет на диалог с Россией.

«Ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта. У нас нет выбора, специальная военная операция будет продолжена до достижения её целей», — отметил министр.

Цели и задачи специальной военной операции обозначил президент Владимир Путин — это демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение исходящих с украинской территории угроз для безопасности России, уточнил он.

«Для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины. Запад должен перестать накачивать Украину оружием, а Киев — прекратить боевые действия. Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, соблюдать права и свободы граждан. Необходимо учитывать новые территориальные реалии, ситуацию на земле», — добавил Лавров.

Он указал Киеву на необходимость учитывать новые территориальные реалии, вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу и соблюдать права человека.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 февраля замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия в последние месяцы не слышала о каких-либо новых предложениях по разрешению украинского кризиса. Он отметил, что с начала СВО такие предложения поступили от около 20 стран мира, включая Китай, Бразилию и африканские государства. Дипломат добавил, что Россия разделяет многие принципиальные моменты в этих инициативах.

Президент России Владимир Путин 18 февраля заявил, что Москва пыталась закончить украинский конфликт после начала спецоперации, однако этого не захотели в Киеве. Глава государства подчеркнул, что Россия всё ещё готова к диалогу.

Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности к переговорам с украинскими властями, однако Киев запретил их на законодательном уровне.