Киев, 22 февраля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Украина сможет мобилизовать максимум 850 тысяч человек, не нанеся урон экономике, сообщило 22 февраля украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Теоретически ВСУ могут домобилизовать ещё максимум 850 тысяч человек», — говорится в материале.

По данным издания, если считать по владельцам ИНН, то среди них 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Так, более миллиона из них уже находятся на военной службе или работают в силовых структурах. Ещё миллион человек уехали за границу. Полтора миллиона — инвалиды разных групп.

Как подчитало издание, остается около 4,5 миллионов потенциальных военнообязанных украинцев. Из них 2,8 миллиона официально трудоустроены, почти 600 тысяч — это физлица-предприниматели. При этом ещё 950 тысяч мужчин нигде не числятся и не платят налоги.

Таким образом, чтобы мобилизовать полмиллиона человек, а именно такую цифру называл глава киевского режима Владимир Зеленский, нужно будет забронировать от мобилизации ещё два миллиона человека.

Украинское издание также отмечает, что экономика страны уже серьёзно пострадала. В материале говорится, что бизнес бьёт во все колокола, так как мобилизация создает огромный дефицит рабочей силы. Это происходит, в частности, из-за того, что люди боятся официально трудоустраиваться, так как так им проще будет вручить повестку. В этой связи издание предупреждает, что если мобилизация на Украине коснётся ещё сотен тысяч работающих, то большая часть экономики может просто остановиться.

Как сообщало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, а повестки стали вручать в местах скопления людей, в общественном транспорте и на улицах. Под мобилизацию подпадают и ограниченно годные к военной службе, и уже приговорённые судами к условному сроку за уклонение от мобилизации.

В феврале Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток — до 13 мая 2024 года. В Раде даже призвали наказывать детей уклонистов запретом на поступление в вузы. При этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечал, что Киев старается провести насильственную мобилизацию в ВСУ, что грозит обернуться катастрофой для страны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в декабре 2023 года заявил, что Киев провёл уже девять волн мобилизации и десятая всё ещё продолжается.

В феврале российская хакерская группа RaHDit опубликовала личные данные 2600 сотрудников украинских военкоматов, отлавливающих людей на улицах для отправки в ВСУ. Они отметили, что теперь каждый может посмотреть на лица, причастные к геноциду украинского народа.