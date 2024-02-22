Киев сможет мобилизовать в ВСУ примерно 850 тысяч человек, сообщили СМИ
«Страна. ua»: Киев сможет мобилизовать в ВСУ примерно 850 тысяч человек
Киев, 22 февраля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Украина сможет мобилизовать максимум 850 тысяч человек, не нанеся урон экономике, сообщило 22 февраля украинское издание «Страна. ua».
«Теоретически ВСУ могут домобилизовать ещё максимум 850 тысяч человек», — говорится в материале.
По данным издания, если считать по владельцам ИНН, то среди них 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Так, более миллиона из них уже находятся на военной службе или работают в силовых структурах. Ещё миллион человек уехали за границу. Полтора миллиона — инвалиды разных групп.
Как подчитало издание, остается около 4,5 миллионов потенциальных военнообязанных украинцев. Из них 2,8 миллиона официально трудоустроены, почти 600 тысяч — это физлица-предприниматели. При этом ещё 950 тысяч мужчин нигде не числятся и не платят налоги.
Таким образом, чтобы мобилизовать полмиллиона человек, а именно такую цифру называл глава киевского режима Владимир Зеленский, нужно будет забронировать от мобилизации ещё два миллиона человека.
Украинское издание также отмечает, что экономика страны уже серьёзно пострадала. В материале говорится, что бизнес бьёт во все колокола, так как мобилизация создает огромный дефицит рабочей силы. Это происходит, в частности, из-за того, что люди боятся официально трудоустраиваться, так как так им проще будет вручить повестку. В этой связи издание предупреждает, что если мобилизация на Украине коснётся ещё сотен тысяч работающих, то большая часть экономики может просто остановиться.
Как сообщало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, а повестки стали вручать в местах скопления людей, в общественном транспорте и на улицах. Под мобилизацию подпадают и ограниченно годные к военной службе, и уже приговорённые судами к условному сроку за уклонение от мобилизации.
В феврале Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток — до 13 мая 2024 года. В Раде даже призвали наказывать детей уклонистов запретом на поступление в вузы. При этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечал, что Киев старается провести насильственную мобилизацию в ВСУ, что грозит обернуться катастрофой для страны.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в декабре 2023 года заявил, что Киев провёл уже девять волн мобилизации и десятая всё ещё продолжается.
В феврале российская хакерская группа RaHDit опубликовала личные данные 2600 сотрудников украинских военкоматов, отлавливающих людей на улицах для отправки в ВСУ. Они отметили, что теперь каждый может посмотреть на лица, причастные к геноциду украинского народа.