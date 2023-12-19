Москва, 19 декабря, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл 19 декабря в Национальном центре управления обороной церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Я благодарю вас и ваших однополчан, потому что без них вы бы, наверное, не смогли сделать то, что сделали. Благодарю вас за храбрость и силу духа. Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верят в вас», — сказал глава государства в ходе церемонии.

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Награды из рук президента получили девять военнослужащих, проявивших себя в ходе СВО: подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич, рядовой Евгений Кудинов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в начале церемонии Владимир Путин заявил, что Россия достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, защитит свой суверенитет и свою безопасность.

19 декабря на коллегии Министерства обороны президент сказал, что в условиях, когда Запад не отказывается от своей стратегии сдерживания России и своих агрессивных целей на Украине, Россия также не собирается отказываться от целей, поставленных перед началом специальной военной операции.

У российской армии есть всё, что необходимо, и Родина ждёт отдачи от Вооружённых сил, сказал также Владимир Путин. России нужна крепкая и надёжная армия, хорошо вооружённые и мотивированные войска, чтобы проводить политику в соответствии с национальными интересами, отметил он.

Уровень поддержки бойцов, участвующих в спецоперации, со стороны граждан страны является беспрецедентно высоким, сказал также президент. Абсолютное большинство граждан настроены патриотически, живущие в России люди разных национальностей и вероисповеданий демонстрируют единство и сплочённость, заявил глава государства.