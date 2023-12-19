Москва, 19 декабря, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил беспрецедентную поддержку россиянами бойцов спецоперации. Об этом глава государства заявил 19 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников Отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны, единство и сплоченность людей разных национальностей и вероисповеданий», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что это надёжная и несокрушимая опора российской армии и флота.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря Путин на съезде «Единой России» заявил, что опора России — это участники спецоперации, волонтёры, педагоги, медики. Выступая перед делегатами съезда, он подчеркнул, что Россия не отдаст свой суверенитет и ни на что его не променяет. Страна будет принимать все решения самостоятельно.