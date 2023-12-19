Путин отметил беспрецедентную поддержку россиянами бойцов СВО
Москва, 19 декабря, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил беспрецедентную поддержку россиянами бойцов спецоперации. Об этом глава государства заявил 19 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
«Особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников Отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны, единство и сплоченность людей разных национальностей и вероисповеданий», — заявил российский лидер.
Путин отметил, что это надёжная и несокрушимая опора российской армии и флота.
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Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря Путин на съезде «Единой России» заявил, что опора России — это участники спецоперации, волонтёры, педагоги, медики. Выступая перед делегатами съезда, он подчеркнул, что Россия не отдаст свой суверенитет и ни на что его не променяет. Страна будет принимать все решения самостоятельно.