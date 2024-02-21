Москва, 22 февраля, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Клинцовским районом Брянской области, сообщил 22февраля в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

По его словам, вражеский дрон нейтрализовали силы противовоздушной обороны (ПВО) России.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор.

Богомаз уточнил, что при отражении атаки никто не пострадал, и разрушений не выявлено. Глава региона также проинформировал, что на место падения обломков БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Губернатор поблагодарил силы ПВО за их боевую работу.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 февраля Минобороны России обнародовало информацию о трёх беспилотниках ВСУ, сбитых в ночное время в Брянской области. Богомаз в свою очередь написал о двух уничтоженных БПЛА в Погарском районе и одном нейтрализованном дроне в Стародубском муниципальном округе.

Кроме того, 20 февраля российские военные обезвредили беспилотник ВСУ над территорией Калужской области. 21 февраля украинский дрон-камикадзе атаковал село Старый Хутор в Белгородской области. В результате удара хозяйственная постройка и забор получили повреждения.