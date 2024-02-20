Калуга, 20 февраля, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России утром 20 февраля сбили беспилотник украинской армии над территорией Калужской области. Об этом 20 февраля сообщило Министерство обороны.

Александр Полегенько/ТАСС

«Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что силы ПВО перехватили украинский дрон над Брянской областью и уничтожили его в небе над Калужской областью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 февраля в Минобороны заявили о трёх сбитых ночью над Брянской областью беспилотниках ВСУ. Отмечалось, что Киев пытался использовать для террористических атак дроны самолётного типа.

Глава области Александр Богомаз в тот же день сообщил о двух сбитых над Брянской областью украинских беспилотниках. По его словам, в результате этого никто не пострадал и нет повреждений.