Брянск, 20 февраля, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ночью 20 февраля три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением трёх БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ночью 20 февраля глава области Александр Богомаз написал об одном сбитом дроне ВСУ, который перехватили в Погарском районе. Утром он проинформировал, что в регионе сбили ещё два украинских беспилотника. Их обломки упали в Погарском районе и Стародубском муниципальном округе.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля украинские военные использовали 17 дронов для атак на населенные пункты Белгородской области. Так, село Журавлёвка подверглось нападению сразу двух квадрокоптеров и пяти FPV-дронов.

19 февраля стало известно, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка.