Брянск, 20 февраля, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Погарским районом Брянской области, 20 февраля сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Богомаз также отметил, что на месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты оперативных и экстренных служб.

Глава региона выразил благодарность российским военным за отражение нападения.

Как сообщало ИА Регнум, днём 18 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что за сутки 17 февраля регион попытались атаковать 17 украинских дронов. Так, по его словам, ВСУ направили на село Журавлёвка два квадрокоптера и пять FPV-дронов.

Кроме того, попыткам нападения со стороны украинских войск подверглись сёла Устинка, Наумовка, Почаево, Пороз, Козинка, Староселье и Глотово, а также Новосадовское, Дубовское и Тавровское сельские поселения.

19 февраля Вячеслав Гладков написал о том, что ВСУ использовали беспилотник-камикадзе для удара по инфраструктурному объекту связи в селе Мокрая Орловка в Гайворонском городском округе Белгородской области.