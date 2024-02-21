Белгород, 21 февраля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе украинской армии атаковал село Старый Хутор в Белгородской области. Об этом 21 февраля сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал он.

Гладков уточнил, что в результате взрыва украинского беспилотника никто не пострадал, в одном частном домовладении получили повреждения хозяйственная постройка и забор. На место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника-камикадзе на инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка в Белгородской области. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в этот же день в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что дрон ВСУ сбросил боеприпас на Кировский район Донецка. Также украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки снарядами калибра 152 мм.