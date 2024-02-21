Вашингтон, 21 февраля, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Управлению истребителями F-16 запланировали обучить украинских пилотов к августу текущего года Соединённые Штаты. Об этом 21 февраля рассказал представитель американских Военно-воздушных сил в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Военно-воздушные силы должны подготовить 12 украинских пилотов в 2024 финансовом году. Все они выпустятся между маем и августом», — уточнил представитель американского ведомства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года.

Кроме того, о поставках истребителей Киеву заявлял нидерландский премьер-министр Марк Рютте. В декабре 2023 года речь шла о 18 F-16, но в феврале власти Нидерландов пообещали предоставить Украине дополнительно ещё шесть истребителей F-16 помимо уже обещанных ранее.

В Киеве тем временем признали неготовность к полётам на F-16. Как заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат, союзники готовы поставить истребители, но на Украине сомневаются в готовности принять и использовать их, так как для этого должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в случае передачи Киеву истребителей F-16 странами НАТО эти самолёты станут законной целью для российских военных.