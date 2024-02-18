Вильнюс, 18 февраля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, слова которого приводит издание Foreign Policy.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

«Думаю, в июне мы увидим их на Украине», — сказал он.

Такую же точку зрения высказал анонимный европейский чиновник, беседовавший с изданием. По его данным, украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США, который заканчивается в сентябре, обучение на истребителях пройдут 12 пилотов.

Как передавало ИА Регнум, о поставках истребителей Киеву заявлял ранее нидерландский премьер-министр Марк Рютте. В декабре 2023 года речь шла о 18 F-16. В феврале 2023 года стало известно, что Нидерланды пообещали предоставить Украине дополнительно ещё шесть истребителей F-16 помимо уже обещанных ранее.

В Киеве тем временем признали неготовность к полётам на F-16. Как заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат, союзники готовы поставить истребители, но на Украине сомневаются в готовности принять и использовать их, так как для этого должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в случае передачи Киеву F-16 они станут законной целью российских военных. Дипломат указала, что риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО из-за возможной передачи Киеву истребителей возрастут.