Пекин, 25 июля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) служит важнейшей площадкой для диалога развивающихся стран. Об этом в ходе встречи с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, которая прошла в Йоханнесбурге «на полях» заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, заявил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, сообщил новостной канал CGTN.

Gov.cn Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Бразилии

«Механизм БРИКС является важнейшей площадкой для укрепления диалога и сотрудничества представителей развивающихся рынков и крупнейших развивающихся стран», ― указал дипломат.

Ван И также добавил, что БРИКС является и важнейшим каналом осуществления стратегической коммуникации для Глобального Юга.

Глава канцелярии подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Южной Африкой, чтобы продолжать поддерживать друг друга, возобновлять обмены на всех уровнях, укреплять связи в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и плана восстановления экономики Южной Африки, а также расширять сотрудничество в таких областях, как цифровая экономика, чистая энергетика, охрана окружающей среды и сокращение бедности.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля в Йоханнесбурге началась встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Заседания проходят без участия СМИ. Мероприятие завершится 25 июля, ожидается подписание итогового коммюнике.

Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в БРИКС нет стран, которые задают тон, все решения принимаются на основе согласованных подходов. Он отметил, что потенциальное участие в БРИКС рассматривают на Востоке и на Глобальном Юге.

По его словам, привлекательность объединения в том, что у БРИКС нет скрытой или какой-либо конфронтационной повестки. Патрушев уверен, что объединение будет крепнуть, к дискуссиям в рамках БРИКС присоединяются другие государства, формируется постоянный круг друзей объединения.

18 июля глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что Москва рассчитывает в ближайшее время согласовать критерии приёма в БРИКС новых стран.