Абу-Даби, 24 ноября, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Банки в Объединенных Арабских Эмиратах ужесточили механизм открытия банковских счетов для компаний из России ввиду повышенного внимания и давления со стороны надзорных органов США, Великобритании и Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

Отмечается, что Запад усилил надзор за банками ОАЭ с целью борьбы с обходом антироссийских санкций.

«С точки зрения финансового соответствия, быть россиянином в ОАЭ стало намного сложнее и ситуация становится все более жесткой», — цитирует издание юриста из Дубая Дарью Невскую.

Эксперт заявила, что некоторые банки, которые ранее принимали платежи из России, теперь прекратили подобные транзакции. Кроме того, банки стали требовать больше подтверждающих документов, а зачастую и блокируют средства или требуют обоснований перевода денег.

Как сообщало ИА Регнум, ограничения израильских банков в отношении граждан РФ, даже имеющих паспорт Израиля, являются дискриминацией, которая абсолютно неприемлема, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Израильские банки ограничили россиян в правах распоряжаться своими акциями. Теперь брокерские счета обладателей российских паспортов обособлены в отдельный учет, а сделки по ним могут проводиться на суммы не более 100 тысяч евро. Фактически речь идёт об ограничении права собственности, а по сути — своеобразном аресте иностранных акций, принадлежащих гражданам России.