Вашингтон, 20 февраля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Страны — участницы Североатлантического альянса обеспокоились из-за «масштабных амбиций» России. Об этом в опубликованной 20 февраля изданием Politico статье заявил экс-посол США в НАТО Иво Даалдер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Союзники по блоку также всё больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции, такие как, в конечном итоге, прямой вызов альянсу», — написал он.

По словам эксперта, это не немедленная угроза, однако альянс очень серьёзно рассматривает такой вариант развития ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности признал, что альянс не усматривает никакой непосредственной военной угрозы входящим в него государствам. Он заявил об этом на дискуссии о том, что Россия якобы не собирается останавливаться на Украине.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 2 февраля заявил, что российская сторона не намерена нападать ни на одно из государств — членов НАТО, однако они получат мгновенный адекватный ответ в случае посягательства на территориальную целостность страны. Политик также заявил о возможности апокалипсиса и конца всему в случае войны альянса с Россией.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 31 января призвала политиков на Западе прекратить приписывать России планы нападения на НАТО. Она отметил, что считает такого рода заявления способом оправдать направление денег из бюджетов стран Евросоюза на оказание военной помощи Киеву.

Президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года заявил об отсутствии у российской стороны каких-либо оснований для войны со странами Североатлантического альянса. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале глава государства подчеркнул, что НАТО пытается запугать население якобы существующей российской угрозой.