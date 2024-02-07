Москва, 7 февраля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрёк Апокалипсис и конец всему в случае войны Североатлантического блока (НАТО) с Россией.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», — заявил Медведев 7 февраля в Telegram-канале.

Зампредседателя посоветовал западным министрам и политикам, которые призывают готовиться к возможной войне с Россией, объяснять избирателям, что случится в этом случае. По словам Медведева, они должны говорить своим избирателям горькую правд, объяснять им, что реально случится, а не повторять лживую мантру о готовности к войне с Россией.

НАТО, как уточнил зампредседателя Совбеза, представляет собой огромный военный блок, население стран альянса достигает почти миллиарда человек, а их совокупный военный бюджет может достигать полутора триллионов долларов.

При этом Медведев отметил, что Россия многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и ЕС. Однако, несмотря на это, западные политики продолжают твердить о готовности к войне. По словам зампредседателя, западным политика нужно отвлечь внимание избирателей, чтобы оправдать многомиллиардные траты на финансирование киевского режима. Так, гигантские деньги идут не на решение социальных задач в этих государствах, а на боевые действия в чужой для налогоплательщиков стране, население которой разбежалось по Европе и терроризирует местных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна должна готовиться к возможной войне с Россией. Польский министр назвал поводом для милитаризации Польши то, что Россия проводит спецоперацию на Украине. Днём ранее, 5 февраля, политик также допустил агрессию России в отношении Польши после поражения Украины.

При этом президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года заявил, что у России нет никаких оснований для войны со странами НАТО. Вместо этого, российская сторона стремится развивать хорошие отношения.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 31 января призвала западных политиков перестать приписывать России планы напасть на НАТО. По её мнению, подобные заявления призваны оправдать изъятие денег из бюджетов стран ЕС на военную помощь Киеву. Она также подчеркнула, что у России нет ни необходимости, ни желания на кого-либо нападать.