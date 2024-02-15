Брюссель, 16 февраля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Евросоюз не будет продлевать транзит газа из России через Украину, заявила 15 февраля на заседании Европарламента еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Gazprom.ru Транзит газа

«Мы научились жить без российского газа, поворота назад не будет. ЕС <…> не заинтересован в продлении соглашения, которое завершается в конце 2024 года», — сказала она.

Симсон добавила, что украинская сторона проинформирована о принятом решении.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия не ведёт переговоров о транзите газа через территорию Украины ни с киевским режимом, ни с руководством Евросоюза, не обсуждается также и вариант с продажей странам ЕС газа на границе с Украиной. Пока таких переговоров нет, добавил он.

По данным агентства Bloomberg, ЕС ищет возможности, которые бы позволили исключить продление рассчитанного до конца 2024 года ключевого соглашения по украинскому газопроводу с Россией. Источник издания утверждает, что Еврокомиссия провела предварительный анализ возможных сценариев в случае прекращения транзита, которые планируется обсудить в феврале со странами — членами ЕС, 4 марта одобренные планы представят министрам энергетики на встрече с Брюсселе.

Транзитный контракт между Россией и Украиной был заключен в 2019 году, срок его действия истекает 31 декабря 2024 года. Газ транзитом через Украину получают государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия. В конце октября 2023 г. Киев отказался продлевать договор о транзите российского газа в Европу.