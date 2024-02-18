Москва, 18 февраля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Украина получает деньги от «Газпрома» за транзит российского газа, тогда как представители киевского режима говорят, что Россия — агрессор, а денежки кассируют, заявил президент РФ Владимир Путин.

ПАО «Газпром»

Глава государства напомнил, что одна нитка газопровода работает через Украину. Но есть же ещё одна. Украинская сторона её закрыла — не Россия, «они её закрыли».

«Хотя в чем смысл закрытия? Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит. Вот и всё», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.

Путин уточнил, что об этом «тоже мало кто говорит, деньги-то они от «Газпрома» получают».

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля на заседании Европарламента еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС не будет продлевать транзит газа из России через Украину. Она сказала, что Европа не заинтересована в продлении соглашения, которое завершается в конце 2024 года, в ЕС «научились жить без российского газа».

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Артём Студенников отметил, что отказ Европы от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом отразился на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения, сказал эксперт.