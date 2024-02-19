Грозный, 19 февраля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. С 1 января текущего года на службу в Вооружённые силы России в интересах спецоперации приняли более 53 тыс. человек. Об этом 19 февраля во время совещания с руководителями Северо-Кавказского федерального округа в Грозном сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединённой группировки войск принято на военную службу более 53 тыс. человек», ― сказал Медведев.

По его словам, в целом процесс идёт неплохо. Он отметил активную работу округов и регионов.

«Надеюсь, что всё то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится», ― добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, с 1 января по 1 декабря 2023 года в интересах объединённой группировки войск на военную службу приняли свыше 452 тыс. человек. всего же в 2023 году в этих целях привлекли больше 500 тысяч человек, из них 420 тысяч по контракту.

В Минобороны России 1 декабря 2023 года сообщили, что увеличение численности российских Вооружённых сил пройдёт поэтапно за счёт изъявивших желание проходить службу в армии по контракту. В ведомстве сообщили, что в соответствии с указом президента предельную численность ВС России увеличили на 170 тысяч военнослужащих — до 1 млн 320 тысяч человек.