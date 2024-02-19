Москва, 19 февраля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России, находящиеся в зоне специальной военной операции на авдеевском направлении, за прошедшие сутки отразили девять атак украинских штурмовиков. ВСУ потеряли в этом районе до 565 военных, сообщил 19 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он доложил, что группировка войск «Центр» за последние сутки улучшила позиции на авдеевском направлении. Также российские подразделения нанесли удары по скоплениям живой силы и техники трёх бригад ВСУ возле населённых пунктов Соловьево и Тоненькое.

«Противник потерял до 565 военнослужащих убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30», — сообщил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки российской армией. Город был мощным оборонительным узлом украинских войск. Площадь освобождённой от ВСУ территории составила 31,75 кв. км.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минобороны готовит наградные списки военнослужащих, участвовавших в освобождении Авдеевки.

19 февраля Минобороны России сообщило, что российская армия полностью освободила от украинских боевиков коксохимический завод в Авдеевке. Украинские боевики продолжили беспорядочное бегство из города, добавили в ведомстве.