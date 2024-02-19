Армия России полностью освободила от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке
В Авдеевке полностью освободили от ВСУ коксохимический завод и подняли флаги РФ
Авдеевка, ДНР, 19 февраля, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России полностью освободили от украинских боевиков коксохимический завод на территории Авдеевки, сообщили 19 февраля в Минобороны РФ.
«Группировка войск «Центр», развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении», — заявили в ведомстве.
На административных зданиях завода бойцы водрузили российские флаги. Украинские подразделения продолжили беспорядочное отступление, заключили в Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль. Авдеевка являлась мощным оборонительным узлом ВСУ. Всего в городе от украинских боевиков освободили территорию площадью 31,75 кв. км. Только за сутки ВСУ в боях за Авдеевку потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих.
При зачистке освобождённой Авдеевки российские бойцы отряда спецназначения «Викинг» нашли в расположении подразделения украинских боевиков трофеи — ящики с оружием западного производства. В одном из них обнаружили кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Как предположил один из бойцов, боеприпасы польского или болгарского производства.