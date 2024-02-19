Токио, 19 февраля, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Видеопослание главы киевского режима Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся 19 февраля в Токио японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, было отменено.

Syced Здание посольства Украины в Токио

Как пояснили модераторы конференции, видеопослание было отменено «в связи с причинами с украинской стороны».

В конференции, помимо политиков Японии и Украины, участвуют около 300 бизнесменов от обеих стран. В числе представителей бизнеса заявлена крупнейшая японская компания тяжелой промышленности IHI, которая намерена участвовать в проекте по восстановлению дорог и мостов на Украине.

Мероприятие началось с приветствия премьер-министра Фумио Кисиды, после этого выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщало ИА Регнум, Токио и Киев планируют подписать около 20 совместных документов на конференции по восстановлению Украины.

Соглашения предполагается заключить как на государственном уровне, так и на уровне бизнеса. В первую очередь речь идёт о документах, которые касаются инфраструктуры.

1 декабря стало известно, что Всемирный банк одобрил предоставление Киеву займа на $1,2 млрд под гарантии правительства Японии. Указанную сумму направят на реализацию 29 программ социальной помощи.

19 декабря агентство Kyodo со ссылкой на японского министра финансов Сюнъити Судзуки проинформировало о том, что Токио собирается выделить Киеву дополнительный пакет помощи в размере $4,5 млрд.