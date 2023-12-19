Токио, 19 декабря, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Власти Японии намерены выделить Украине дополнительный пакет помощи в размере $4,5 млрд, сообщило 19 декабря агентство Kyodo со ссылкой на японского министра финансов Сюнъити Судзуки.

Тарас Петренко /Известия

«Министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что правительство Японии готово предоставить Украине дополнительную поддержку на общую сумму 650 миллиардов иен», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что 19 декабря прошла виртуальная встреча глав минфинов и управляющих Центральных банков «группы семи» (G7), в ходе которой участники обсудили в том числе поддержку Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Фумио Кисида заявлял, что власти Японии окажут помощь Украине в размере 4,5 млрд долларов напрямую и через Всемирный банк.

Выделенные средства направляются на поддержку 29 программ социальной помощи «наиболее уязвимому населению Украины».

Япония до конца 2023 года введёт дополнительные санкции в отношении тех, кто, как они считают, помогают России их обходить. Такой шаг анонсировал японский МИД по итогам онлайн-саммита G7.