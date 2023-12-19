Япония заявила о готовности выделить Украине помощь в размере $4,5 млрд
Токио, 19 декабря, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Власти Японии намерены выделить Украине дополнительный пакет помощи в размере $4,5 млрд, сообщило 19 декабря агентство Kyodo со ссылкой на японского министра финансов Сюнъити Судзуки.
«Министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что правительство Японии готово предоставить Украине дополнительную поддержку на общую сумму 650 миллиардов иен», — отмечается в сообщении.
Также уточняется, что 19 декабря прошла виртуальная встреча глав минфинов и управляющих Центральных банков «группы семи» (G7), в ходе которой участники обсудили в том числе поддержку Украины.
Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Фумио Кисида заявлял, что власти Японии окажут помощь Украине в размере 4,5 млрд долларов напрямую и через Всемирный банк.
Выделенные средства направляются на поддержку 29 программ социальной помощи «наиболее уязвимому населению Украины».
Япония до конца 2023 года введёт дополнительные санкции в отношении тех, кто, как они считают, помогают России их обходить. Такой шаг анонсировал японский МИД по итогам онлайн-саммита G7.