Токио, 1 декабря, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Предоставление Украине займа на $1,2 млрд под гарантии правительства Японии принял решение одобрить совет директоров Всемирного банка (ВБ). Об этом 1 декабря говорится в письменном заявлении пресс-службы ВБ.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

В документе финансовой организации отмечается, что выделенные средства направляются на поддержку 29 программ социальной помощи «наиболее уязвимому населению Украины» в рамках проекта в сфере социальной защиты Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE).

Кредит предоставляется Украине под гарантии правительства Японии в рамках целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine).

Уточняется, что деньги направляются на поддержку сирот, детей, находящихся под опекой, и приёмных семей, социально незащищённых студентов, жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС и торговли людьми. Проект INSPIRE также нацелен на осуществление реформ в социальной сфере, которые проводят власти Украины.

Как сказано в документе, Всемирный банк мобилизовал более $38 млрд на экстренную финансовую помощь Украине. В окончательную сумму входят «обязательства и обещания» таких стран, как США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Испания, Германия, Канада, Швейцария, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия, Исландия, Ирландия, Индонезия, Литва, Латвия, Бельгия и Республика Корея.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил сенатор Рэнд Пол, помощь Киеву ослабит Вашингтон, так как финансы для этой цели придётся брать в долг.