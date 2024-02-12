Токио, 12 февраля, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Токио и Киев планируют подписать около 20 совместных документов на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 19 февраля в Токио, сообщила крупнейшая японская газета Yomiuri («Иомиури»).

Указанные соглашения предполагается заключить как на государственном уровне, так и на уровне бизнеса. В первую очередь речь идёт о документах, которые касаются инфраструктуры.

На конференции собираются присутствовать более 200 японских и украинских компаний, которые связаны с сельским хозяйством, информационными технологиями, энергетикой и другими секторами. Среди представителей бизнеса будет крупнейшая японская компания тяжелой промышленности IHI, которая изъявила желание участвовать в проекте по восстановлению дорог и мостов на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря стало известно, что Всемирный банк одобрил предоставление Киеву займа на $1,2 млрд под гарантии правительства Японии. Указанную сумму направят на реализацию 29 программ социальной помощи.

19 декабря агентство Kyodo со ссылкой на японского министра финансов Сюнъити Судзуки проинформировало о том, что Токио собирается выделить Киеву дополнительный пакет помощи в размере $4,5 млрд.

7 января глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что Япония внесёт в фонд НАТО $37 млн (5,3 млрд иен). Указанные средства будут использованы для закупки Украиной систем для выявления дронов.