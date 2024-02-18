Москва, 19 февраля, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Спецоперация на Украине продемонстрировала новое явление в военном искусстве. Успешный опыт подготовки и ведения активной обороны ВС РФ показал превосходство российского военного искусства над натовским. Об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Рудской отметил, что многие задачи, в том числе и боевые, в современных реалиях решаются нестандартно, применяются эффективные способы и приёмы боя, сильно отличающиеся от ранее принятых подходов.

«ВСУ понесли колоссальные потери, не сумев преодолеть тактическую зону нашей обороны. Российские войска измотали противника в обороне, разгромив его оперативные резервы, включая элитные соединения, подготовленные натовскими инструкторами», — признал генерал-полковник.

Как сообщало ИА Регнум, Рудской раскрыл уловки НАТО — их военные под видом наёмников активно участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации.

СВО является для России «священной войной», страна не отступит, пока не потушит этот «пожар», на Западе этого не знают, сказала 18 февраля в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для американского издания The Hill написал, что западные политики должны открыто признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, чем раньше политики и влиятельные лица на Западе поймут это, тем скорее можно будет достичь согласованного прекращения боевых действий.