Москва, 19 февраля, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник — первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской раскрыл уловки НАТО — их военные под видом наёмников активно участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации. Об этом он сказал в интервью газете «Красная звезда».

Mil.ru Сергей Рудской

По словам Рудского, солдаты НАТО задействованы в управлении средствами ПВО, реактивными системами залпового огня, оперативно-тактическими ракетными комплексами. Многие из натовских военных под видом наёмников включены в состав штурмовых отрядов.

Офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций украинских вооружённых сил, добавил Рудской.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России вечером 16 января высокоточным оружием нанесли удар по пункту дислокации наёмников в Харькове. Всего уничтожили более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники.

Западные страны с целью избежания конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом не будут отправлять своих военных участвовать в конфликте на Украину. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

Шольц подчеркнул, что якобы угроза со стороны России реальна, поэтому призвал поддерживать совместный оборонный потенциал по сдерживанию угрозы «на достойном уровне».

Президент России Владимир Путин считает, что существование альянса стало бессмысленным. По мнению российского лидера, НАТО осталось лишь инструментом внешней политики США.

Путин заявил, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает России.