Москва, 19 февраля, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Специальная военная операция является для России «священной войной», страна не отступит, пока не потушит этот «пожар», на Западе этого не знают, сказала 18 февраля в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Симоньян

«Они не могут понять, что для нас эта специальная военная операция или священная война, которая тоже в аббревиатуре будет СВО, правда же? <…> Мы к этому относимся так, как если у тебя дома пожар <…> Ты его тушишь, пока он не потушится. И пока ты не восстановишь весь тот ущерб, который он нанёс. Они не понимают это про нас. И пока они не поймут <…> они не смогут с нами воевать так, как требовалось бы для них, если бы они знали, что мы не отступимся», — отметила журналистка.

Западу такое поведение совершенно не напоминает привычную «взбучку», которую они пытались дать Ираку, Афганистану, Югославии, при этом они ждут от России усталости от спецоперации, добавила Симоньян.

Как сообщало ИА Регнум, профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для американского издания The Hill написал, что западные политики должны открыто признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, чем раньше политики и влиятельные лица на Западе поймут это, тем скорее можно будет достичь согласованного прекращения боевых действий. Российская армия по всем аспектам имеет преимущество, она смогла успешно приспособиться к ситуации на фронте, поэтому Запад должен перестать заблуждаться о продвижении ВСУ и склонить Киев к переговорам, добавил автор.

Военное решение проблемы на Украине стало крайней мерой после того, как с Россией отказались обсуждать вопросы, касающиеся её законных озабоченностей, подчеркнули в Кремле. При этом Россия предпочла бы добиться целей СВО мирным путём, но вторая сторона отвергла такой вариант, поэтому боевые действия продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.