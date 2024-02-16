Вашингтон, 16 февраля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Западные политики должны открыто признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией. Об этом 16 февраля заявил профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для американского издания The Hill.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Те наблюдатели, которые изначально придерживались тезиса «Украина победит», продолжают пребывать в маниакальной иллюзии, что существует путь к полной победе Киева. Но его нет», — написал Лэтэм.

Он добавил, что российская армия по всем аспектам имеет преимущество, потому что смогла успешно приспособиться к ситуации на фронте. Поэтому Запад должен перестать находиться в заблуждении о продвижении ВСУ и склонить Киев к переговорам.

По его словам, чем раньше политики и влиятельные лица на Западе поймут это, тем скорее можно будет достичь согласованного прекращения боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает предпочтительным решать проблемы безопасности страны мирным дипломатическим путём, однако в условиях нежелания западных стран и киевского режима учитывать соображения безопасности России продолжает специальную военную операцию.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что если киевский режим захочет идти на переговоры, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их, исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.