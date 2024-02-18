Москва, 19 февраля, 2024, 01:33 — ИА Регнум. Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской считает, что украинская армия в случае серьёзной поддержки со стороны Запада предпримет очередную попытку контрнаступления в зоне спецоперации. Об этом он сказал в интервью газете «Красная звезда».

Минобороны.рф Сергей Рудской

По словам Рудского, российская армия успешно противостоит коллективному Западу, который полностью контролирует Киев. Но фактически, заявил генерал-полковник, на Украине развивается масштабный экономический кризис и шансов для восстановления страны очень мало.

При этом, заявил Сергей Рудской, ВСУ всё ещё сохраняют боеспособность к ведению активных действий.

«В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы отряда отдельного назначения «Викинг» в ходе рейда по освобожденной Авдеевке обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ.

В одном из ящиков были найдены кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Один из бойцов предположил, что боеприпасы польского или болгарского производства.

Минобороны России 18 февраля опубликовало кадры беспорядочного бегства украинских подразделений из Авдеевки в условиях наступления российских войск. При этом бегство подразделений ВСУ, уточнили в ведомстве, началось ещё за сутки до того, как главнокомандующий Александр Сырский отдал приказ оставить город.

Авторитет Сырского, и без того неустойчивый, пошатнулся после сдачи Авдеевки. Об этом сказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.