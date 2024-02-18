Вашингтон, 18 февраля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Авторитет нового главкома ВСУ Александра Сырского, и без того неустойчивый, пошатнулся после сдачи Авдеевки. Об этом сказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Иван Шилов ИА REGNUM

Военный эксперт заявил, что украинская сторона «расшатана». У военных наблюдаются внутренние политические разногласия, а для ВСУ сложилась «ужасная ситуация в тактическом и оперативном плане».

«Они потеряли популярного главкома Залужного, а теперь есть парень, которому они не хотят доверять, который сказал, что собирается удержать Авдеевку, а через два дня его больше нет. Их уверенность пошатнулась», — признал Дэвис.

По мнению подполковника, у российских военных есть преимущество в обеспечении боеприпасами, дронами, авиацией и системами ПВО. Чего нет у противника.

«Россия становится сильнее в дипломатических, экономических и военных отношениях», — признал Даниел Дэвис.

Как сообщало ИА Регнум, освобождение Авдеевки является большой победой России. Об этом 18 февраля заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате Александр Малькевич.

По его мнению, очень символично и то, что главком Сырский уже терпит поражение.

В Министерстве обороны РФ проинформировали, что российские войска 17 февраля полностью освободили от украинских сил город Авдеевку в ДНР и продвинулись на глубину 8,6 км. Площадь освобождённой территории составила 31,75 квадратного километра, только за сутки боёв противник потерял свыше 1,5 тыс. бойцов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что ВСУ пришлось уйти из Авдеевки из-за отсутствия нужного оружия и ответственность за это лежит не на Киеве. У России, добавил он, есть военное преимущество.