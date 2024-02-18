Авдеевка, ДНР, 18 февраля, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Бойцы отряда отдельного назначения «Викинг» в ходе рейда по освобожденной Авдеевке обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ. Соответствующее видео опубликовало «РИА Новости».

Global Look Press

На кадрах видно, как в одном из ящиков были найдены кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Один из бойцов предположил, что боеприпасы польского или болгарского производства.

«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. 10-й завод, я всё не могу выяснить, что это за завод. Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГС», — заявил командир подразделения.

На снятом а Авдеевке 18 февраля видео просматривается одноэтажное здание, внутри которого находится большое количество ящиков с боеприпасами, часть из них маркированы на кириллице, у многих имеются обозначения латинскими буквами. Также есть наклейки и маркировки с датами производства 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту, верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр». Бежать из Авдеевки удалось лишь отдельным разрозненным формированиям ВСУ. На территории города ведётся зачистка. Наступление войск будет продолжаться до полного освобождения ДНР от киевской оккупации.

Минобороны России 18 февраля опубликовало кадры беспорядочного бегства украинских подразделений из Авдеевки в условиях наступления российских войск. При этом бегство подразделений ВСУ, уточнили в ведомстве, началось ещё за сутки до того, как главнокомандующий Александр Сырский отдал приказ оставить город.