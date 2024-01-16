Москва, 16 января, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Контрнаступление Вооружённых сил Украины полностью и абсолютно провалилось, заявил президент РФ Владимир Путин 16 января.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас очевидно, что не только провалилось контрнаступление (Украины), но и инициатива находится в руках Вооружённых сил России. Если так будет продолжаться — украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар. Но это их зона ответственности, это будет результатом их политики и правления», — сказал Путин.

В конце декабря чешский президент, генерал армии в отставке Пётр Павел признал, что контрнаступление украинской армии оказалось провальным и не принесло «ожидаемых результатов», а войска понесли значительные потери.

Кроме того, 10 ноября британское издание The Economist, опираясь на собственные данные, заявило, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом. Интенсивность боёв значительно уменьшилась с 13 октября, что, по их словам, говорит в первую очередь о замедлении продвижения украинских войск.

В декабре политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с ИА Регнум заявил, что, когда американские военные соглашаются с провалом контрнаступления ВСУ, то они также и признают неудачу НАТО в организации прокси-войны против России.

По его мнению, американские действующие политики и военные никогда не пойдут на то, чтобы открыто признать поражение сил НАТО в противостоянии с Россией, которое развернули на Украине. Подобное могут себе позволить лишь отставные офицеры, но даже Ставридис, как заметил политолог, старается в первую очередь возложить вину и ответственность на украинскую сторону.

Перед этим бывший главком НАТО и отставной адмирал американских ВМС Джеймс Ставридис заявил, что нужно признать провал украинской атаки. По его словам, США разочаровались в украинском лидере Владимире Зеленском из-за провала контрнаступления ВСУ.