Берлин, 18 февраля, 2024, 22:01 — ИА Регнум. В Германии при строительстве газопровода «Северный поток — 2» случайно раскрыли секретную информацию о районах действий подводных лодок НАТО в Балтийском море и количестве оружия на них, сообщает немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM

Речь идёт о секретной информации минобороны ФРГ, предназначенной строго для служебного пользования, говорится в публикации. Генпрокуратура ФРГ инициировала проверку.

По этим данным, информацию раскрыли сотрудники горного ведомства города Штральзунд, который находится на севере Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания, недалеко от берега Балтийского моря. Ведомство отвечало за выдачу разрешений при строительстве газопровода и обязалось при этом не разглашать какую-либо секретную информацию.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. Диверсанты уничтожили три из четырёх ниток трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Ни Стокгольм, ни Копенгаген не допустили Москву к расследованию случившегося. Шведская прокуратура 7 февраля приняла решение закрыть расследование диверсии на трубопроводах. Ведомство уточнило, что подданные страны не причастны к теракту. В этой связи в Кремле заявили, что Москва проследит за дальнейшими следственными действиями и уже с учётом этой информации будет принимать решения.

В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что за диверсией на «Северных потоках» стоят спецслужбы Соединённых Штатов Америки, поскольку американская сторона не только заинтересована в этом, но и имеет средства для осуществления взрыва. При этом Путин отметил, что Россия тем не менее готова поставлять газ в Европу по неповреждённой трубе «Северного потока — 2».

По данным американского журналиста и автора расследования о подрыве трубопроводов Сеймура Херша, приказ подорвать газопроводы поступил от президента США Джозефа Байдена. Кроме того, журналист допустил, что Швеция и Дания могли намеренно провалить свои расследования по ситуации с «Северными потоками», поскольку им известно, кто стоит за атаками на эти объекты.