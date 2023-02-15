Вашингтон, 15 февраля, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден из страха перенёс подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года — участники этого теракта считали операцию безумной, заявил в интервью Berliner Zeitung журналист-расследователь Сеймур Херш.

Gage Skidmore Джо Байден

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Херш утверждает, что водолазы ВМС США летом установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку, а через три месяца норвежцы нажали на кнопку.

«Но в последний момент Белый дом занервничал. Президент сказал, что боится это делать. Он передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент», — считает Сеймур Херш, уточняя, что сработали только шесть бомб из заложенных восьми.

Журналист пояснил, что Байден боялся выхода немцев из антироссийских санкций в связи с Украиной и холодной зимой, поэтому и решился на диверсию.

Как сообщало ИА REGNUM, Херш считает, что США «выстрелили себе в ногу», когда подорвали российский «Северный поток».