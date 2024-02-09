Вашингтон, 9 февраля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе «Северного потока ― 2». Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент России Владимир Путин.

Петр Ковалев/ТАСС

«Северный поток ― 2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу <…> Мы готовы, пожалуйста», ― сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что этого не хочет Германия, которая не возобновляет работу уцелевшей трубы «Северного потока ― 2».

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. Диверсанты уничтожили три из четырёх ниток трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Звучали версии о причастности частной проукраинской группировки и США. Президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года назвал подрыв «СП» и «СП-2» очевидным терактом. Он заявил также, что теоретически во взрывах на «СП» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе. По данным американского журналиста Сеймура Херша, приказ подорвать газопроводы поступил от президента США Джо Байдена.

Ни Стокгольм, ни Копенгаген не допустили Москву к расследованию случившегося. Шведская прокуратура 7 февраля приняла решение закрыть расследование диверсии на трубопроводах. Ведомство уточнило, что подданные страны не причастны к теракту. В этой связи в Кремле заявили, что Москва проследит за дальнейшими следственными действиями и уже с учётом этой информации будет принимать решения.