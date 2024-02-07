Москва, 7 февраля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Германия потеряла важный актив в результате теракта на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Решение Швеции прекратить расследование должно вызвать реакцию в Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом 7 февраля сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Германия — это страна, которая потеряла очень важный актив. Там были германские фирмы, которые принимали участие в совместном предприятии, которое было оператором тех труб, которые были взорваны в результате этой террористической диверсии против критической инфраструктуры», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Швеции 7 февраля заявила, что не будет продолжать расследование подрывов «СП» и «СП-2», которые произошли 26 сентября 2022 года. По данным ведомства, оно не смогло установить подозреваемых.

Германия проводит своё расследование теракта. Как сообщила накануне, 6 февраля, шведская газета Süddeutsche Zeitung, Стокгольм может передать федеральному генпрокурору Германии и Федеральному управлению криминальной полиции страны данные, полученные в ходе своего расследования, которое они закрыли.

Новость дополняется