Киев, 18 февраля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Вице-спикер польского Сейма (нижней палаты парламента) Кшиштоф Босак попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец», свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ресурса.

ТАСС/Damian Burzykowski/Newspix via ZUMA Press Кшиштоф Босак

Запись о его внесении в базу данных «Миротворца» датируется 29 ноября 2023 года.

Босака обвиняют в организации блокирования контрольно-пропускных пунктов на границе между Польшей и Украиной. Кроме этого, ему приписывают сотрудничество со спецслужбами России.

Как передавало ИА Регнум, недопонимание между Польшей и Украиной возникло, когда польские власти совместно с Венгрией и Словакией ввели ограничения на импорт украинской агропродукции. Это произошло после отмены Еврокомиссией общего эмбарго на ввоз зерна с Украины в Евросоюз. После этого Киев подал иски в ВТО.

В сентябре польские власти заявили, что, если Украина продолжит поставки зерна на рынок страны, Варшава заблокирует её попытку вступить в ЕС. Отмечалось, что Польша в первую очередь соблюдает интересы собственных фермеров, а Украина продвигает свои интересы. После этого депутат Сейма Польши Босак «выставил счёт» Украине за всю помощь, которую Варшава оказывала Киеву, в размере 101 млрд злотых (более $23 млрд).

В январе 2024 года министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак объявил о заключении соглашения с перевозчиками. Польша стала принимать с Украины вдвое меньше грузовиков, чем ранее. Украинские власти обвинили Варшаву в нарушении договорённостей.

В период с 11 по 13 февраля сообщалось, что участники акций протеста в Польше свозят на границу с Украиной покрышки и сено, также они вскрыли несколько грузовиков, высыпав из них зерно. Профсоюз «Солидарность» сообщил, что 20 февраля будут заблокированы все погранпереходы на границе с Украиной, а также транспортные развязки и подъездные дороги к железнодорожным станциям и морским портам.

18 февраля стало известно, что в польском населённом пункте Дорохуск на границе с Украиной фермеры начали всеобщую акцию протеста. Отмечается, что фермеры заблокировали въезд на пункт пропуска «Ягодин — Дорохуск». Также уточняется, что в акции принимают участие аграрии со всей республики, а также их коллеги из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.