Варшава, 13 февраля, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Польские фермеры 20 февраля заблокируют все погранпереходы на границе с Украиной, сообщил 13 февраля на своём официальном сайте профсоюз «Солидарность».

«Мы объявляем, что 20 февраля в рамках 30-дневной генеральной забастовки аграриев все протестные действия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов Польши с Украиной и протестах поблизости», — сказано в заявлении.

Уточняется, что будут блокироваться не только погранпереходы, но и транспортные развязки, подъездные дороги к железнодорожным станциям и морским портам.

«Проблемой рентабельности сельскохозяйственного производства, перерабатывающего сектора и других отраслей в нашей стране является неконтролируемый приток товаров с Украины, которые импортируются из-за открытия границы ЕС с этой страной», — говорится в заявлении польских фермеров.

Аграрии призвали граждан Польши поддержать их протест, так как его главная цель — обеспечить продовольственную безопасность республики.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года польские водители начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против льгот для украинских перевозчиков. Поляки потребовали восстановить отменённую систему разрешений для коммерческих перевозчиков с Украины.

В январе польский министр инфраструктуры Дариуш Климчак объявил о соглашении с перевозчиками. После этого Польша стала принимать с Украины на 50–60% меньше грузовиков, чем ранее задекларировали в меморандуме. Украинские власти обвинили Польшу в нарушении договорённостей.