Варшава, 20 сентября, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Депутат сейма Польши, возглавляющий фракцию «Конфедерация», Кшиштоф Босак «выставил счёт» Украине за всю помощь, которую Варшава оказывала Киеву в размере 101 млрд злотых (более $23 млрд по курсу). Об этом он 19 сентября сообщил в соцсети Х (бывший Twitter).

Личная страница Кшиштофа Босак в социальной сети

«Украина жалуется на Польшу в ВТО (Всемирную торговую организацию), а сегодня мы выставляем счёт Украине!» — написал он.

Босак также опубликовал видео, как он стоит перед посольством Украины в Варшаве и держит счёт, где учтены все виды помощи киевским властям.

Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за того, что те ввели ограничения на импорт украинской аграрной продукции. До 15 сентября действовало эмбарго на ввоз зерна с Украины в ЕС, но Еврокомиссия не стала его продлевать. В ответ на это Братислава, Варшава и Будапешт ввели собственные ограничения.

Издание Rzeczpospolita также сообщило от отмене встречи президента Польши Анджея Дуды с главой Украины Владимиром Зеленским, которую запланировали на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, начавшейся 19 сентября. Это объяснили изменением расписания польского лидера.

Дуда, выступая на Генассамблее ООН, комментируя споры по украинскому зерну, сравнил Украину с утопающим, который тащит на дно того, кто его спасает. Он также заявил, что Польша в этой ситуации будет действовать в своих интересах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН напомнил, что Киев с прошлого года не согласовывает отправку украинского зерна в Судан. Он заявил, что крупный аграрный бизнес на Украине старается придержать это зерно, стараясь получить выгоду, вместо того, чтобы оно досталось нуждающейся стране.

На иск Украины в ВТО также отреагировали в Словакии. Министр сельского хозяйства Йозеф Биреш заявил о готовности обосновать запрет на ввоз украинского зерна. Экс-премьер-министр Словакии, глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо назвал действия Киева верхом наглости.