Варшава, 18 февраля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. В польском населённом пункте Дорохуск на границе с Украиной фермеры начали всеобщую акцию протеста, сообщила радиостанция Radio Lublin.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что фермеры заблокировали въезд на пункт пропуска «Ягодин — Дорохуск».

Также сообщается, что в акции принимают участие аграрии со всей республики, а также их коллеги из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

Организаторы ожидают участия не менее 2 тыс. человек. Участники акции протеста требуют закрытия границы с Украиной.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года польские водители начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против льгот для украинских перевозчиков. Они отмечали, что неконтролируемый приток товаров с Украины наносит вред экономике Польши, и требовали восстановить отменённую систему разрешений для коммерческих перевозчиков с Украины.

В январе 2024 года министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак объявил о заключении соглашения с перевозчиками. Польша стала принимать с Украины вдвое меньше грузовиков, чем ранее. Украинские власти обвинили Варшаву в нарушении договорённостей.

В период с 11 по 13 февраля сообщалось, что участники акций протеста в Польше свозят на границу с Украиной покрышки и сено, также они вскрыли несколько грузовиков, высыпав из них зерно. Профсоюз «Солидарность» сообщил, что 20 февраля будут заблокированы все погранпереходы на границе с Украиной, а также транспортные развязки и подъездные дороги к железнодорожным станциям и морским портам.