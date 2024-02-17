Москва, 17 февраля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 170 военных ВСУ, сообщил 17 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное и Никольское Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля Конашенков сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 200 военных и один танк. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Владимировка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Российские военные группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении применяют агитационные снаряды, содержащие различные листовки с призывом к боевикам ВСУ сложить оружие.