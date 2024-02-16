Москва, 16 февраля, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении применяют агитационные снаряды, содержащие различные листовки с призывом к боевикам ВСУ сложить оружие. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Минобороны России

«С начала года наши бойцы убедили сдаться сотни солдат украинской армии. Силой слова, без единого выстрела», — отметила пресс-служба оборонного ведомства.

На опубликованных военным министерством фотографиях видно, что одна агитационная листовка содержит инструкцию по правильному самовольному оставлению расположения воинской части. На другой листовке изображена купюра номиналом в 200 гривен с надписью «Не становись грузом 200» (условный термин, применяемый к погибшим военным).

Как передавало ИА Регнум, российские войска регулярно применяют агитационные снаряды в зоне специальной военной операции.

Так, в мае прошлого года расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО) отправили на позиции ВСУ в зоне СВО агитационные снаряды, в которых находятся листовки с призывом сдаваться.

Отмечалось, что агитационный снаряд для РСЗО «Град» — это реактивный снаряд с боевой частью, где вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества содержатся рулоны с более чем одной тысячей агитационных листовок.

Уточнялось, что на листовках напечатаны призывы к украинским военным добровольно сдаваться и убедить в этом своих сослуживцев, так как это сохранит им жизнь и позволит прекратить бессмысленное кровопролитие при продолжении боевых действий.