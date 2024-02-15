Москва, 15 февраля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 200 военных и один танк. Об этом на брифинге 15 февраля проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Владимировка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с тем в министерстве добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 160 военных ВСУ.

Он отметил, что на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

13 февраля Конашенков заявил, что за сутки Вооружённые силы России уничтожили на южнодонецком направлении до 250 военных ВСУ.

Как отмечал тогда представитель Минобороны, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Приютное Запорожской области, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка и Старомайорское Донецкой Народной Республики.