Москва, 16 февраля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Российская авиация и средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 405 украинских беспилотников. Об этом на брифинге 16 февраля проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей недели сбиты: самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины, перехвачены 36 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ольха», одна управляемая авиабомба JDAM, а также уничтожены 405 беспилотных летательных аппаратов», — доложил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков сообщил, что российские силы ПВО сбили истребитель МиГ-29 ВСУ в районе Краматорска.

По его словам, в течение прошедших суток были перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM производства США.

Кроме того, были уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Житловка ЛНР, Соледар, Волноваха, Еленовка ДНР, Любимовка, Инженерное, Пологи, Очеретоватое Запорожской области и Великие Копани Херсонской области.

До этого, за сутки 12 февраля, силы противовоздушной обороны России сбили 63 украинских беспилотника и три снаряда HIMARS. Украинские БПЛА были сбиты в районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое Донецкой Народной Республики, Любимовка, Дудчаны Херсонской области, Басань Запорожской области.