Москва, 17 февраля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Семь снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиабомбы JDAM сбили российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 17 февраля на брифинге.

Сергей Аверин/РИА Новости

Кроме того, по данным ведомства, сбиты три зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей, и 47 беспилотников противника.

Беспилотники ВСУ уничтожены у населённых пунктов Кременная, Золотарёвка и Кармазиновка ЛНР, у Шевченко ДНР, у Работино и Новоукраинского Запорожской области, уточнил Конашенков.

Общее число украинских беспилотников, уничтоженных с начала спецоперации, увеличилось до 12 618 единиц.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 10 по 16 февраля, по данным Минобороны, российская авиация и средства ПВО уничтожили украинские самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24, перехватили 36 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ольха», а также одну управляемую авиабомбу JDAM. Самолёт МиГ-29 был сбит в районе города Краматорска, а вертолёт Ми-24 — у запорожского села Работино. Вражеские беспилотники уничтожены за неделю в количестве 405 единиц.