Москва, 11 октября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. В создании газового хаба в Турции заинтересованы все, кто в Европе хочет приобретать российские энергоресурсы, заявил 11 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании Российской энергетической недели.

Ministry of Energy Russia/Global Look Press

«В этом заинтересованы все — и наши турецкие друзья, и мы заинтересованы, и все, кто хотят приобретать наши ресурсы на европейском континенте», — сказал он.

Глава государства напомнил, что Россия поставляет газ через два маршрута: «Турецкий поток» и «Голубой поток». Путин отметил, что эти маршруты работают эффективно и полностью заполнены.

«В принципе, есть у нас идеи расширить эти возможности», — добавил он. Однако в первую очередь, подчеркнул президент РФ, проект газового хаба в Турции подразумевает создание электронной площадки торговли газом в Европу.

Путин подчеркнул, что Россия не видит больших проблем в создании площадки, так как и Турция, и Россия заинтересованы в этом проекте. Кроме этого, интерес к газовому хабу проявляет и Азербайджан.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2022 года Владимир Путин предложил создать в Турции хаб по поставкам газа в Европу. Он отметил, что этим путём можно будет прокачивать и то голубое топливо, которое восполнит утраченные объёмы транзита через взорванные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил эту идею. 21 мая бывший министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам газа в Европу начнёт действовать через страну максимум в течение года.

В ходе переговоров с турецким коллегой 4 октября Путин выразил надежду на завершение переговоров по созданию хаба уже в ближайшее время. По его словам, Россия уже передала турецкой госкомпании BOTAS проект дорожной карты по созданию газового хаба. Он подчеркнул, что появление хаба позволит сделать ситуацию в энергетике более стабильной.