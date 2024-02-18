Москва, 18 февраля, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Освобождение Россией города Авдеевки в ДНР корёжит всех недругов Москвы, написала 17 февраля в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России Мария Захарова

«Вот поэтому всех недругов так и корёжит. Дай Бог всем нашим сил!» — прокомментировала дипломат сообщение Минобороны о взятии Авдеевки.

Как сообщало ИА Регнум, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что переход Авдеевки в ДНР под контроль России деморализует украинских военных. Взятие этого города — индикатор того, что Украина не может выиграть на поле боя, указал он. По словам эксперта, победные события произошли во время работы Мюнхенской конференции по безопасности, где маститые западные лидеры обсуждают судьбу Украины, оказание ей военной помощи. Это колоссальный удар имиджу Киева, особенно с учётом кадровых перестановок и назначения новым главкомом ВСУ Александра Сырского, уточнил Коротченко.

Президент России Владимир Путин направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием города Авдеевка. Глава государства почтил память павших героев и перечислил соединения и воинские части, которые отличились в ходе боёв.

Лишь часть разрозненных подразделений ВСУ смогли спешно уйти из Авдеевки в ДНР, оставив оружие и технику.