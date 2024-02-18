Москва, 18 февраля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Освобождение российской армией Авдеевки в Донецкой Народной Республике деморализует украинский военных, нанеся колоссальный удар по имиджу Киева. Об этом заявил «РИА Новости» военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По мнению эксперта, взятие Авдеевки — это индикатор того, что Украина не может выиграть на поле боя. Он указал на тот факт, что победные события произошли во время работы Мюнхенской конференции по безопасности, где маститые западные лидеры обсуждают судьбу Украины, оказание ей военной помощи.

«Разумеется, это колоссальный удар имиджу Киева», — признал Коротченко, особенно с учётом кадровых перестановок и назначения новым главкомом ВСУ Александра Сырского.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России сообщило о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичёва Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Доклад об этом президенту России Владимиру Путину представил в Кремле глава военного ведомства Сергей Шойгу. Глава государства поблагодарил военных и поздравил их с важной победой.

Украинская армия взяла на вооружение провальную стратегию 80-летней давности, которую использовала нацистская Германия во Второй мировой войне. ВСУ перешли к «активной обороне», которая для немцев обернулась поражением. Такое мнение высказал американский военный писатель, политолог Майкл Пек.

Немецкое издание Stern написало, что отступление из Авдеевки станет катастрофой для Украины с далеко идущими последствиями. Сдача города была неизбежна, так как ВС России продолжали «вдавливать и изолировать южную часть котла» с украинскими войсками, после этого ВСУ были скучены в многоэтажках и на коксохимическом заводе, отметил автор.