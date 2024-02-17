Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив ситуацию в зоне боевых действий. Об этом Зеленский 17 февраля написал в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский. Снаряды заканчиваются

«Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США», — добавил украинский лидер.

По словам Зеленского, они договорились с Байденом поддерживать контакт.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский провёл переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис. После встречи он заявил, что никакого предательства в вопросе затягивания одобрения нового пакета военной помощи со стороны США нет.

Также в рамках конференции Зеленский заявил, что без оказания помощи США не будут стратегическим партнёром Украины.

Большинство присутствующих на Мюнхенской конференции по безопасности со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией. Только самые стойкие сторонники киевского режима готовы сказать обратное, написала 17 февраля газета Politico.